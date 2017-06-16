2017 ÖSYS sürecinin son sınavları bu hafta sonu yapılacak. Öğrenciler yılların emeğinin karşılığını alacağı sınav için Üniversite Tercih Merkezi Direktörü Nazik Kösegil sınav öncesi öğrencilere önerilerde bulundu. Kösegil; “LYS süreci tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta yapılan sınavlarda kısa cevaplı sorularla ilk defa karşılaşan öğrenciler gerek soru şekli gerek cevaplanması konusunda sıkıntı yaşadı. Bu hafta yapılacak sınavlarda da yine kısa cevaplı sorular olacak. Her ne kadar geçmiş sınavlarda sorulara alışılmış olsa da bu sınavlarda da soruları doğru okuyup cevabın doğru kodlanması çok önemli. Özellikle fen testinde işlem sorusu gelecek ise işlem hatası yapmadan doğru cevaba ulaşılmalı. Cevap şıkkı olmadığından bulunan cevabın doğruluğundan emin olunmalı. Edebiyat Coğrafya testinde ise geçen hafta olduğu gibi ayrıntı bilgi istenecek. Bu ayrıntı bilgilere dayanan sorular sınava düzenli çalışan öğrencilerin başarıyla yapabileceği sorulardır. “dedi.

“Kitapçığın tamamının yüzde 10’ u zorluk derecesi yüksek sorulardan oluşmaktadır”

Sınav anının önemine değinen Kösegil; “Sınav anında en çok yapılan hatalara baktığımızda ise öğrencilerin zorlandıkları sorularda çok fazla vakit kaybetmeleri olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere sınav kitapçıkları farklı kitapçık türlerinden oluşmakta ve bu kitapçık türleri oluşturulurken sorular tesadüfü dağıtılmakta. Kitapçığın tamamının yüzde 10’ u zorluk derecesi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Tesadüfü dağılımda zor sorular kitapçık içinde ilk sorulara da gelebilir son sorulara da. Öğrenci sınav anında bunun bilincinde olmalı. Zorlandığı soruyla karşılaştığında bu soruya bir işaret koyarak ya da hatırlatıcı not yazarak “geri dönülecek” gibi bir sonraki soruya geçmeli. Bu şekilde ancak kitapçığın tamamındaki sorular okunacak ve toplamda net sayısı artırılacaktır” diye konuştu.

Sınav anı psikolojisine de değinen Kösegil; “Geçen her sınav bir sonraki sınavın referansıdır. Öğrenci sınav çıkışında kendine karşı dürüst olmalı. Geçen sınavda yaptığı hataları bilmeli ve gelen sınavda bu hataları yapmamak üzere bir plan kurmalı. Örneğin bir önceki sınavda sorularda çok fazla zaman geçirildiyse bu sınavda soru-zaman ikilisine dikkat edilmeli. Ya da sınav anında olumsuz düşüncelere vakit harcandıysa bu sınavda düşünceler kontrol altına alınmalı. Öğrenci sınav anında heyecan durumunu gözlemlemeli. Normal gidişatın dışında bir durum var ise sınav anında kısa molalar verilmeli. Derin bir nefes, vücut esnetme hareketleri ve belki sınav sonucuna dair güzel bir hayal. Bu kısa mola sınavın geri kalanında tüm duyguları normale çevirecektir böylece sınav daha sağlıklı ve başarılı sona erecektir” ifadesini kullandı.