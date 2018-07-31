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31 Temmuz 2018 12:25

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçları açıklandı.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler

31 Temmuz 2018 12:25

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, üniversite tercihi yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.



Üniversite tercihi aşamasındaki öğrencilerin, öncelikle okumak istediği bölümü doğru belirlemeleri gerektiğinin altını çizen İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, "Ben ne istiyorum, hangi alanlara ilgi duyuyorum, hangi alanlarda yetenekliyim?" gibi sorulara yanıt aramaları gerektiğine dikkat çekti.



"Belirledikleri bölümler hakkında detaylı bilgi için akademisyenler ve üniversitede o bölümleri okuyan öğrencilerden bilgi almaya çalışmak, tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olur. Bölüm belirlendikten sonra, üniversite seçimi yapılmalı. Üniversiteler arasında seçim yaparken, her öğrencinin dikkate alması gereken bazı temel başlıklar var. Bunlardan ilki; akademisyen kadrosu. Akademisyenlerin kendi alanlarında zengin bir geçmişe sahip olması, iş dünyasınca bilinen, danışılan, fikrine önem verilen isimler olması ve okulun öğrenci odaklı olması önemli” ifadelerini kullanan Alyu, üniversite adaylarının, mezun olduktan sonraki süreci de düşünmeleri, üniversitenin iş dünyasıyla bağlantılarını ve eğitim süresince kişisel gelişimi ne ölçüde desteklediğini sorgulamaları gerektiğini söyledi.



"Eğitim, uluslararası nitelikte olmalı"


Eğitim hayatının uluslararası nitelikte olması gerektiğini belirten Alyu, "Üniversitelerin uluslararası bağlantılarının incelenmesi, öğrenci değişiminin rahat uygulanabilir olması gerekir. Üniversitenin mezun öğrencilerinin yurtdışında hangi üniversitelerden yüksek lisans ve doktora kabulleri aldığı da değerli bir göstergedir" dedi.



Üniversitenin öğrenci hayatına dair sunduğu imkanların akademik ve sosyal imkanlar olarak iki gruba ayrılabileceğini aktaran Alyu, "Akademik imkanlar kısmında çift anadal ve yandal gibi uygulamaların şartları ile bunların uygulama kolaylığı ve yapılabilirliği göz önünde bulundurulmalı. Seçilen bölümde ihtiyaç duyulacak teknik donanım ve kaynak yeterliliğinin üniversitede bulunup bulunmadığı sorgulanmalı. Üniversite hayatında sosyalleşmek, keyifli zaman geçirip, güzel anılar biriktirmek de işin önemli bir parçası. Bu anlamda üniversitelerde öğrenci yaşamının nasıl olduğunu, öğrenci kulüpleri ve etkinliklerle ilgili bilgileri öğrenmenin en doğru kaynağı, orada okuyan öğrencilerdir" şeklinde konuştu.




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