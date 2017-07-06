YGS ve LYS maratonlarının ardından öğrenciler için tercih dönemleri yaklaştı. Dahaiyiyasam.com’un yetkililerinden Kutsal Amaç Kuruhan, üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Tercih sürecinin ilk adımının hangi bölümünün okunacağına karar verilmesinin olduğunu belirten Kuruhan, “Tercih sürecinin ilk adımı hangi bölümü okuyacağınıza karar vermek. Tercih edeceğiniz bölüm aldığınız puan ile doğrudan bağlantılı olmamalıdır. İşinizi yaparken sevmeniz son derece önemli. Bu yüzden tercih yaparken ilk adım okuyacağınız bölümü seçmek olmalı. Tercih listenizi oluşturmaya başladınız. İstediğiniz bölüm tamam. Peki şimdi sırada ne var? Üniversite tercihi. Gideceğiniz üniversite il dışında mı yoksa yaşadığınız şehir de mi? Vakıf üniversitesi mi devlet üniversitesi mi? Tam burslu mu yarı burslu mu? Bu gibi sorulara yanıt aramalısınız. Tercih yaparken etrafınızdaki kişilerden duyacağınız özel üniversite ve devlet üniversitesi şehir efsanelerine inanmayın! Kararınızı kendiniz verin. İki farklı yapıdaki okulun artılarını ve eksilerini bir kağıda yazın. Tercihinizi yaparken bu artı ve eksileri değerlendirin” dedi.

“En önemli konulardan biri de yabancı dil”

Kuruhan, üniversitede tercih yaparken dikkat edilmesi gereken diğer hususları da şöyle sıraladı: “Tercih edeceğiniz bölüm İngilizce mi yoksa Türkçe mi? En önemli konulardan biri de yabancı dil. Eğer tercih edeceğiniz üniversite sizi yabancı dil konusunda eğitmeyi hedefleyen bir üniversite ise tercihinizi bu yönde yapmanızda fayda var. İlerde yüksek lisans, doktora yapmak isterseniz ya da iyi bir işte çalışmak isterseniz bu konu oldukça önemli olacak. Bu arada Erasmus gibi yurtdışı öğrenci değişimi programlarını da unutmayın.

Tercih edeceğiniz üniversitenin yurdu ya da apartı var mı? Okula yakın bir özel yurt var mı? Evde kalmak istiyorsanız tercih edeceğiniz üniversitenize yakın bir öğrenci semti var mı? Bu gibi sorulara yanıt arayın. Zamanınızdan tasarruf yapmak istiyorsanız da üniversite kaydına gittiğiniz süreçte bu sorunu çözmeye çalışın. Tercih edeceğiniz üniversite size kaç kez zorunlu staj yaptırıyor? Stajlar bir okulun kalitesini belirlemekte önemli bir noktadır. Eğer tercih edeceğiniz üniversite sizi (4 yıllık bir bölüm için) 2 kez veya daha fazla staja gönderiyorsa bu sizin için avantaj olacaktır.

Tercih edeceğiniz üniversite sizi mezun ederken size tez yazdırıyor mu? Tez dönemi oldukça sancılı bir süreç olsa da meslek hayatınıza atılırken son derece önemli bir hal alıyor. Mezun olan öğrenciler arasında çok kez staj yapan, İngilizce bilen ve tez yazmış öğrenciler her zaman için bir adım daha önde oluyor.

Üniversitenizin kampüsü güzel mi? Üniversitedeki kulüp sayısı fazla mı? Tercih edeceğiniz üniversite sık sık etkinlik düzenliyor mu? Bu gibi sorular zamanınızın çoğunu geçireceğiniz üniversitenizde sizi rahatlatacak birkaç soru. Üniversiteyi doya doya yaşamak istiyorsanız tüm etkinliklere katılıp eğlenmenize bakın. Üniversite yalnızca okul-ev rotasını kaldıracak bir ortam değil".