Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Öğrenciler geleceklerini belirleyecek bir yola giriyor. Tercih döneminde adayların nelere dikkat etmesi gerektiği ve neye göre üniversite seçmeleri konusunda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, önemli noktalara değindi.

Sınavların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonuna girildi. Aday öğrencilere bu süreci değerlendirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, üniversite tercihlerinde puanın önemli olduğunu ancak başarı sırasının daha da önemli olduğunu belirtti. Adayların tercih yaparken kişisel becerilerini ön planda tutmalarını öneren Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, bir üniversitenin en önemli faktörünün akademik kadro olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, adayların tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerde ilk olarak akademik kadroya bakmalarını tavsiye etti.

“Meslek seçiminde kişisel özellikler çok önemli”

Üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde puan ve başarı sıralaması kadar kişisel özelliklerinde de çok en önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, “Aday öğrencilerin kişisel özelliklerine göre meslek seçmeleri başarılı olabilmeleri için çok önemlidir. O nedenle bir öğrenci farklı bir şehirde ve kendisine uygun olmayan bir bölüm kazandıysa aileden ve sosyal çevresinden uzaklaşması onu mutsuz edecekse, bulunduğu sosyal çevrede kalması onu daha başarılı kılacaktır. Aday öğrenci başlangıçta buna karar vermelidir” dedi.

“Tercihler başarı sıralamasına göre yapılmalı”

Adayların tercihleri kesinlikle başarı sıralamasına göre yapmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarıkaya, “Puanlar senelere göre değişiyor. Ancak başarı sırası genellikle değişmiyor. O nedenle başarı sırasını ön palanda tutmalılar. Bazı öğrencilerimizden ‘Ben aslında bu bölümü istemiyordum ama ailemin zoruyla bu bölümü seçtim’ diyenler oluyor. Bu öğrencilerin yüzde 90’ı okudukları bölümlerde başarısız oluyor. Bu öğrenciler okudukları bölümlerde başarılı olsalar bile mezuniyet sonrası kariyer planlarını yaparken başarısızlık yaşıyorlar. Çünkü bir isteksizlikle işe başlıyorlar. O nedenle ailelerinde bu konuda aşırı ısrarcı olmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Sağlık alanları ön planda”

Bu yıl popüler bölümlerin neler olduğuna da değinen Prof. Dr. Topal Sarıkaya, “Bu yıl her yıl olduğu gibi sağlık ön planda diyebiliriz. Ancak sağlık alanına eşlik eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarındaki ön lisans programları da çok popüler. Bu programlara İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi ve Yaşlı Bakımını gibi örnekler verebiliriz. Bu alanlarda devlette açık kadrolar var. Bununla birlikte bu alanların özel sektörde de iş imkânı var. O nedenle adaylar bu programları tercih edebilirler. Ayrıca son dönemlerin en popüler konularından biri bilgisayar ve ona eşlik eden diğer alanlarda önem arz ediyor. Özellikle yazılım ve kodlama bölümleri ön plana çıkıyor. Bütün bu bölümleri seçmeden önce adaylar kendi kişisel becerilerini de göz önünde bulundurmalı” şeklinde konuştu.

“En önemli faktör akademik kadro”

Prof. Dr. Sarıkaya üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da şunları söyledi: “Üniversitemizde ve dünyadaki birçok üniversitede bazı bölümler daha ön palanda çıkmıştır. Bu nedenle adaylar, üniversite tercihinde seçecekleri bölümlerin hangi üniversitelerde daha popüler olduğuna bakmalı. Bunun dışında aday öğrencilerin üniversitelerin internet sayfalarından akademik kadrolarına bakması gerekiyor. Bir üniversitenin en önemli faktörü akademik kadrodur. O nedenle de adaylar akademik kadroya dikkat etsinler ve buna göre de tercihlerini yapsınlar.”