Üniversitede artık EMDR dersleri verilecek

Dünyada ilk kez olarak bir üniversite klinik psikoloji yüksek lisans programında yer alacak olan EMDR eğitimleri için konuşan EMDR eğitmeni Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, “Yıllardır yaptığımız akademik ve bilimsel araştırmalar sonucunda EMDR yöntemini Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onayı ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kazandırdığımız için çok mutluyuz. EMDR eğitimleri ile birlikte çok daha güçlü ve yeterli klinik psikologlar yetiştirmek mümkün hale gelecektir” dedi.

“EMDR yöntemi ‘Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme' olarak bilinen bir psikoterapi yöntemidir” diyen Psikiyatri Uzmanı ve EMDR eğitmeni Dr. Demirci, “EMDR yöntemi ile birlikte psikoloji dünyasında kaliteli bir gelişime adım atılmıştır. EMDR yöntemi bugün birçok zorlu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta tedavi edici bir şekilde uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar birçok EMDR eğitimi düzenlediklerini ve bu eğitimler sonucunda katılımcı olan ruh sağlığı profesyonellerinin EMDR yöntemini başarı ile uygulayarak birçok kişinin ruh sağlığının gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Dr. Demirci, EMDR yöntemini yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak adına daha fazla bilimsel araştırmalar yapmak istediklerini dile getirdi.

Dünyada ilk kez bir Üniversite Klinik Psikoloji programında yer alacak EMDR eğitiminin psikoloji alanında güzel gelişmelere öncü olacağına değinen Dr. Demirci, “Klinik Psikoloji öğrencileri ile daha kaliteli eğitimlere adım atacağımıza ve ülkemizdeki ruh sağlığı alanında daha iyi bir geleceğe sahip olacağımıza inanıyorum” dedi.

EMDR yönteminin ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği olduğuna dikkat çeken Dr. Demirci, “EMDR yöntemini artık YÖK onaylı olarak öğreteceğimiz için gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

EMDR eğitimlerinin sadece teorik olarak öğretilmeyeceğini, klinik pratik ve süpervizyon destekleriyle her zaman psikoloji öğrencilerinin ve ruh sağlığı çalışanlarının yanında olduklarını belirten Dr. Demirci, “Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi sürdürerek EMDR eğitimlerini ve uygulamalarını en iyi noktalara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Klinik Psikoloji programında yer alacak olan EMDR eğitimleri başvuruları için açılacak kontenjanların yakın zamanda belli olacağını söyleyen Dr. Demirci, EMDR eğitim programı için ön görüşmeler ve mülakat yapılacağını, istenen kriterlere uygun klinik psikolog adaylarının programa dahil edileceğini belirtti. Daha iyi bir gelecek, daha iyi yaşam standartlarına ve daha iyi ruh sağlığına sahip bir ülke için hep birlikte çok çalışmak gerektiğine değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Onur Okan Demirci, “Varoluşumuzun geleceği için daha nice kaliteli eğitimlerde birlikte olmak en büyük dileğimizdir” diyerek konuşmasını tamamladı.