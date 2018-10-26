Üniversiteli gençler önce kan verdi, ardından çöp topladı

İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla kan verip, İstiklal Caddesi'nde çöp topladı.

İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim gören bir grup öğrenci, toplumsal bilinç oluşturmak adına anlamlı bir projeye imza attı. Kan bağışında bulunan öğrenciler, ardından İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bulunan caddelerdeki çöpleri topladı. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Toplumsal bilinç oluşturmak adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirten bir öğrenci, ''Topluma Hizmet dersimiz için turistik yerlerin temizlenmesi ve toplumsal bilinç oluşturabilmek için bir çalışma yapıyoruz. İstiklal Caddesi'nden başladık. Karaköy ve Beşiktaş'ta bu uygulamayı sürdürmeyi amaçlıyoruz'' dedi.

Üniversiteli öğrencilerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği projenin İstanbul genelinde süreceği öğrenildi.