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23 Kasım 2017 16:25

Üniversiteli gençlerden örnek hareket

İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, organize edilecek özel bir voleybol maçıyla kanserli çocuklara umut olacak.

Üniversiteli gençlerden örnek hareket

23 Kasım 2017 16:25


İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) destek olmak için özel bir organizasyona imza atıyor. Yarın saat 15.00’te İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Prof. Dr. Turgay Atasü Kapalı Spor Salonu’nda bir gösteri maçı organize edilecek. Maçta İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı ile ünlülerden oluşan takım karşı karşıya gelecek. Bu özel gösteri maçının tüm geliri kanser tedavisi için İstanbul’a gelmiş ailelerin kullanımı adına Pendik’te inşaa edilen KAÇUV Aile Evi’ne bağışlanacak.


Çeşitli sanatçıların da konser vereceği etkinliğin bilet satışları sürüyor.




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