Üniversiteliler gönüllerince eğlendi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kültür-Sanat ve Spor Günleri’ renkli görüntülere sahne oldu.

Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı Kampüsü’nde gerçekleşen ‘Kültür-Sanat ve Spor Günleri’ne Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, çok sayıda akademisyen ve üniversite öğrencisi katıldı. Spor aktivitelerine katılan ve gösterileri izleyen öğrenciler 3 gün süren etkinlikte gönüllerince eğlendi.

“Birlik ve beraberlik sağlayacak”

Etkinlikte söz alan Besim Müftüoğlu, “Kültür-Sanat ve Spor Günleri kapsamında gerçekleştireceğimiz nitelikli etkinlikler ve birbirinden güzel bilim, sanat, kültür ve spor esintilerinin, siz sevgili öğrencilerimize üniversite hayatında ve sonrasında birlik ve beraberlik sağlayacağı kanaatindeyim. Burada da yapmak istediğimiz şey budur. Küçükçekmece gerçekten imrenilecek, örnek bir ilçe olsun istiyoruz. Küçükçekmece öğrencilerimizin öğretim üyelerimizin hocalarımızın isteyerek geldiği uzun süre kaldığı kalmak istediği bir ilçe olsun. Ve yine istiyoruz ki çok kıymetli hocalarımız öğrencilerimiz Küçükçekmece’den çok güzel anılarla ayrılsın, gittikleri yerlerde de bizim gönüllü elçiliğimizi yapsın. Bütün çalışmalarımız bunun içindir bütün gayretimiz bunun içindir” dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bahçesindeki etkinlik kapsamında, Yusuf Goncagül, Serdar Tuncer ve Ceyhun Yılmaz Stand Up gösterisine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 3 gün süren Kültür-Sanat ve Spor Günleri’nde balon futbolu, çim voleybolu, sokak basketbolu, balon patlatma, halat çekme, bisküvi yeme, yumurta taşıma, futbol tenisi, çuval yarışları, gladyatör yarışı, bowling yarışları, geleneksel dans yarışmaları yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ise kupa ve madalya verildi.