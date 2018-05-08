Üniversiteliler Hamlet İsahanlı ile bir araya geldi

Dr. Hamlet İsahanlı’nın eserleri, Azerbaycan devlet sanatçıları ve Hazar Üniversitesi Oda Orkestrası tarafından seslendirildi.

Azerbaycan’ın son dönemde yetiştirdiği en büyük bilim insanlarından Prof. Dr. Hamlet İsahanlı’nın 70’inci doğum günü çerçevesinde “Bu Dünyaya Ne Getirdim” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve Hazar Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, İsahanlı’nın şiirlerinin bestelenmesiyle üretilen eserler, Hazar Üniversitesi Oda Orkestrası ve Azerbaycan devlet sanatçıları tarafından seslendirildi.

“Sanat dolu bir gün geçirdik”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Prof. Dr. Hamlet İsahanlı şunları söyledi: “Ben bir bilim adamıyım, matematikçiyim. Ancak aynı zamanda sosyal bilimlerle de uğraşıyorum. Şiir yazıyorum. Kitaplarım var. Azerbaycan’da eski Sovyetlerin ilk özel üniversitesi olan Hazar Üniversitesi’ni kurdum. Türkiye’de üniversiteler ile akademisyenler ile özellikle de İstanbul Aydın Üniversitesi ile birçok çalışmalarımız var. İstanbul Aydın Üniversitesi doğum günüm vesilesi ile beni davet etti. Benimle beraber Azerbaycan’ın çok önemli sanat insanları da bu etkinliğe geldiler. Üniversitemizin orkestrası da olmak üzere bu alanda güzel çalışmaları bulunan sanatçılarda benimle birlikte buradalar. Burada bu etkinlik ile birlikte bir müzik ve şiir meclisi oluşturduk. Aynı zamanda Ankara, İzmir ve Tebriz’den de davetler aldık. Dolayısıyla bu tür etkinliklerde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Dostlarım ile sanat dolu bir gün geçirdik.”

Şiirlerinde İstanbul ve Azerbaycan sevgisini yansıtan İsahanlı’nın eserlerinden başka, Azerbaycanlı ünlü halk ozanı Aşık Cihangir de mini bir konser verdi.

Hamlet İsahanlı kimdir?

1 Mart 1948’de, bugün Gürcistan’da yer alan Gardabani (Karayazı) kentinin Kosalı köyünde doğan Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, 1965’te lise eğitimini “altın madalya” ile bitirip Azerbaycan Devlet Üniversitesinin (şimdiki Bakü Devlet Üniversitesi) mekanik-matematik bölümünü kazandı. 1970 yılında buradan takdirname ile mezun oldu. 1970-1973 yılları arasında doktora eğitimi için Moskova’ya gönderildi ve 1973 yılında matematik bilimleri doktoru (Ph.D) unvanını aldı. 1973-1983 yılları arasında SSCB’nin köklü üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Bu yıllarda bilimsel çalışmaları SSCB, ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Almanya gibi ülkelerin saygın bilim dergilerinde Hamlet İsayev imzası ile yer aldı. Daha sonra Sovyet Komitesi tarafından kendisine Profesör unvanı verildi. 1991 yılında Azerbaycan’ın ilk özel üniversitesi olan Hazar Üniversitesi’ni kurdu. Hazar Üniversitesi’nde 2010 yılına kadar kurucu rektör olarak görev yapan İsahanlı, halen üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı yürütmektedir.