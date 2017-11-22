Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 23:27

Unkapanı Köprüsü’nden denize atladı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayan bir şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Unkapanı Köprüsü’nden denize atladı

22 Kasım 2017 23:27


Olay, Unkapanı Köprüsü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sorunları olan kimliği belirlenemeyen bir kişi köprü üzerinde dolaşmaya başladı. Burada bir süre balık tutanları izleyen şahıs, sonrasında ise köprü demirlerinin üzerine çıkarak bir anda kendini köprü üzerinden denize attı. Balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu denize atlayan vatandaş sağ olarak kurtarıldı. Deniz polisinin yardımıyla bir balıkçı teknesine çıkartılan vatandaşa, deniz polisi kalp masajı yaptı. Yapılan ilk müdahale sonrası intihar teşebbüsünde bulunan şahıs sağlık ve polis ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç