Ünlü balıkçı Kenan Balcı’nın oğlu dünya evine girdi

Hayatını Rümeysa Kılıç ile birleştiren Kadir Balcı’nın dillere destan düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Ünlü balıkçı Kenan Balcı’nın oğlu Kadir Balcı Beylikdüzü Işıldak Kültür Sarayı’nda gerçekleşen düğün töreniyle hayatını Rümeysa Kılıç ile birleştirdi. Yoğun katılımın olduğu düğünde, gelin ve damadın konfetilerle sahneye çıkıtı. Ardından düğün töreni halaylarla devam etti. Davul zurna eşliğinde halay çeken davetliler unutulmaz bir düğüne eşlik etti. Bu mutlu gününde misafirleri kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen balıkçı Kenan Balcı, ‘Bugün burada Kadir ve Rümeysa evladımızın düğün törenlerine gerçekleştirdik. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. Genç evlatlarımıza iki cihanda saadet diliyorum’ şeklinde konuştu.

Kenan Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumuz Kadir ve kızımız Rümeysa’nın düğün törenlerine katılarak bizleri onurlandıran; Gürpınar eski Belediye Başkanı Velittin Küçük’e, Beylikdüzü eski Kaymakamı Mesut Demirkol’a, Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Av. Taşkın Özer’e, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş’a, AK Parti Meclis Üyesi Seyithan İzsiz’e, Kavaklı eski Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu’na, Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Halis Kahriman’a, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Yöneticisi Özcan Türkmen, İYİ Parti Büyükçekmece ilçe Yönetim Kurulu üyesi Mert Açıkel’e, iş adamı İhsan Fidancı’ya, Bozdoğan Gıda Alaaddin Bozdoğan’a, iş adamı Taşkın Erdoğan’a, iş adamı İbrahim Erdoğan’a, iş adamı Mustafa Albayrak’a, iş adamı Semih Tan’a, iş adamı Ender Balcı’ya, iş adamı Yalçın Göyçe’e, iş adamı Hakkı Akın’a, iş adamı Menderes Akın’a, Emrullah Köfte Genel Müdürü Haydar Aslan’a, iş adamı Faruk Kıyçak’a, Kader Mahkumları Derneği Başkanı Nejdet Yüksel’e, katılım sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederiz."

Düğün töreninin sonunda gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektiren davetliler genç çifte mutluluk diledi.