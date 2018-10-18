Ünlü Fotoğrafçı Ara Güler'le ilgili hastane önünde açıklama

İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler'le ilgili Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, hastanenin başhekimi ve ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral hastane önünde açıklama yaptı. Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu'nun kozmopolit kültürünü ifade edin deseniz, başa Ara Güler'i yazacağımız bir şahsiyetti” dedi.

İstanbul'da hastaneye kaldırılan ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in duran kalbi doktorların müdahalesiyle iki kez yeniden çalıştırıldı. Tekrar hayata dönen Ünlü fotoğrafçı Güler, yoğun bakımda yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alınan üzücü haberin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, hastanenin başhekimi Dr. Okan Özçeker, ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral ve yakınları hastanenin önünde açıklama yaptı.

“Beyoğlu'nun kozmopolit kültürünü ifade edin deseniz, başa Ara Güler'i yazacağımız bir şahsiyetti”

Hastane önünde açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Ara Güler, Türkiye'nin Dünyanın çok iyi yetiştirmiş olduğu çok önemli sanatçılardan biriydi. Bir foto muhabiri, bir basın mensubu, bir fotoğraf sanatçısı olarak çok büyük bir kıymetti. Beyoğlu'yla özleşmiş, Beyoğlu'nun kozmopolit kültürün ifade edin deseniz, başa Ara Güler'i yazacağımız bir şahsiyetti. Kendisini şahsen Beyoğlu Belediye Başkanı olarak çok severdim ve hukukumuzda çok derindi. Ben basın camiasının, sanat camiasının Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum” dedi.

“Müdahalelere yanıt vermeyen Güler saat 23.05'te hayatını kaybetti”

Ara Güler'in vefatına ilişkin açıklama yapan Şişli Florance Nightingale Hastanesinin Başhekimi Dr. Okan Özçeker, “Değerli fotoğraf sanatçımız sayın Ara Güler, Konjestif kalp yetmezliği, kronik Böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesinde devam ederken 17.10.2018 tarihinde saat 22.10 sularında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran sayın Güler, yapılan tüm müdahaleler yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun” diye konuştu.

“Ara Güler sadece Türkiye'nin değil dünyanın kaybettiği bir değerdir”

Ünlü fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ise, “Ben açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşından itibaren onu tanıdım ama onun yaşında onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye'yi keşfetmeye başlamıştım. Bende çok emeği geçti Allah Rahmet Eylesin. Gariptir, dün bana mesaj verir gibi beni aramasını söylemiş. Londra'daydım. Uçak bugün akşam piste değdiğinde haberler geldi bende doğru olmadığını öğrendim. Ama hastaneye geldiğimde acı haberi aldım. Ara Güler sadece Türkiye'nin bu coğrafyanın değil, dünyanın kaybettiği bir değerdir. O evrensel bir değerdi” şeklinde konuştu.