Ünlü Hollywood yıldızı Sarah Butler İstanbul’da kaza geçirdi

400 kiloluk motosikletin ayağına düşen Butler, hastanede tedavi altına alındı.

Özel bir et restoranının reklam filminde oynayan Butler senaryo gereği motoruyla mekana giriş yapan bir yıldızı canlandırdı. Mekana önüne gelen Butler, motosikletten aşağıya indiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. 400 kilolouk motosiklet ünlü Hollywood yıldızı Butler’in ayağına düştü. Acilen hastaneye kaldırılan ünlü yıldızın sol ayağında lif kopması ve ayak bilediğinde çatlak olduğu açıklandı. Yönetmenliğini Ramiz Özbay’ın yaptığı reklam filminin çekimleri güzel oyuncu Butler’ın iyileşmesiyle tamamlandı.