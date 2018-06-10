Demirören’in cenaze törenine spor, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda seveni katıldı.

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’nde düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikren Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım, Hidayet Türkoğlu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Orhan Gencebay ve Demirören’in çok sayıda seveni katıldı. Cenaze töreninde sevenleri Demirören için bol bol dua etti.

Demirören’in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve kızı Meltem Demirören taziyeleri kabul etti.

Demirören’in cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Demirören’in naaşı alınan helalliğin ardından cenaze aracına taşındı. Ünlü iş adamının cenaze aracına taşınan tabutuna Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Yıldırım Demirören omuz verdi.

Demirören’in naaşı aile kabristanlığına defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.