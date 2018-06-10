Cenaze törenine çok sayıda siyasi ve iş adamı katıldı.

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii’nde düzenlenen törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan Tansu Çiller, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Orhan Gencebay ve Demirören’in çok sayıda seveni katıldı.

Törende konuşan eski başbakan Tansu Çiller, “Hanımefendi ile birlikte çok güzel çocuklar yetiştirdiler. Bundan sonra görev onların üzerinde. Mekanı cennet oluşun. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Demirören için çok sevdiği bir ağabeyi olduğunu söyleyen sanatçı Orhan Gencebay ise, “Ailesinin hepimizin başı sağolsun. Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Bu dünyadaki görevini en iyi şekilde yaparak Rabbin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, kalanlara sabırlar versin” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Allah rahmet elesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye’ye büyük katkısı oldu. Aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Benim de ağabeyimdi. O bana kardeşim derdi. Ben ona ağabey derdim. Şahsi dostluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Demirören’in İstanbul’daki amatör kulüplerin babası olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Çocukluğumuzda vefa stadında amatör küme maçlarını takip ederken hep şunu söylerlerdi. ‘Erdoğan bey bize yardım etti, kulübümüze destek oldu, şu desteği yaptı, bu desteği yaptı’ İstanbul’daki amatör kulüpleri hepsinin babasıydı spor terimiyle. Çok büyük destekleri vardı. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken ve yöneticiyken hep bunlara şahit oldum. Başarılı bir iş adamıydı” şeklinde konuştu.

Türk iş dünyasının çınarını kaybettiği vurgulayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: “Türk iş dünyası bir çınarını kaybetti. Erdoğan Demirören hepimize örnek bir iş adamıydı. Sadece iş dünyası yatırımları ile değil tüm farklı alanlarda topluma katkı sağlayan yeri çok zor doldurulacak bir insan.”

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise, “Erdoğan Bey ile benim yoğun görüşme dönemim Beşiktaş Teknik Direktörlüğü dönemimde oldu. Kendisi hayata ait tecrübelerini ve futbola ait bilgilerini bakış açısını paylaşırdı. Çok naif bir insandı, hayırsever bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok özel bir günde defnedilecek. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.