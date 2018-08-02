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02 Ağustos 2018 09:49

Ünlü isimler Red Bull Summer Bash Partisi’ne katıldı

Hakan Akkaya, Nilperi Şahinkaya, Aslı Bekiroğlu, Gözde Mutluer, Kaan Sekban gibi ünlü isimler dün akşam Red Bull Summer Bash partisine katıldılar.

Ünlü isimler Red Bull Summer Bash Partisi’ne katıldı

02 Ağustos 2018 09:49


Red Bull Summer Edition’a özel Red Bull Summer Bash partisi dün gece İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Red Bull Summer Edition’ın açai üzümü ve Hindistan cevizi tadından esinlenerek tasarlanan Red Bull Summer Bash partisinde Açai tarafını seçenler Cuban Band ile, hindistan cevizini seçenler ise bir Rain Lab’in müzikleriyle keyifli anlar geçirdi. İki parti birleştiğinde ise İnan Batman sahnedeydi.


Red Bull Summer Bash partisi; Hakan Akkaya, Aslı Bekiroğlu, Nilperi Şahinkaya, Kaan Sekban, Doğuş Çabakcor, İlayda Akdoğan, Gözde Mutluer, Yusra Geyik, Niyazi Erdoğan, Burak Demir, Duygu Genç gibi sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimlerine ev sahipliği yaptı.




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