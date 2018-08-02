Ünlü isimler Red Bull Summer Bash Partisi’ne katıldı

Red Bull Summer Edition’a özel Red Bull Summer Bash partisi dün gece İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Red Bull Summer Edition’ın açai üzümü ve Hindistan cevizi tadından esinlenerek tasarlanan Red Bull Summer Bash partisinde Açai tarafını seçenler Cuban Band ile, hindistan cevizini seçenler ise bir Rain Lab’in müzikleriyle keyifli anlar geçirdi. İki parti birleştiğinde ise İnan Batman sahnedeydi.

Red Bull Summer Bash partisi; Hakan Akkaya, Aslı Bekiroğlu, Nilperi Şahinkaya, Kaan Sekban, Doğuş Çabakcor, İlayda Akdoğan, Gözde Mutluer, Yusra Geyik, Niyazi Erdoğan, Burak Demir, Duygu Genç gibi sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimlerine ev sahipliği yaptı.