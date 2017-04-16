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16 Nisan 2017 13:59

Ünlü isimler referandum için sandık başında

Birçok ünlü isim yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Ünlü isimler referandum için sandık başında

16 Nisan 2017 13:59

Sarp Levendoğlu, Serdar Bilgili, Oğuzhan Koç ve Tolga Savacı gibi ünlü isimler oylarını Beşiktaş’ta kullandı.


Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, işadamı Serdar Bilgili, oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile Yeşilçamın yakışıklı oyuncularından Tolga Savacı gibi ünlü isimler de oylarını Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Ünlü isimler, seçmen bilgi kağıtları ve nüfus cüzdanları ile birlikte oylarını kullanacakları sandıkları öğrenerek sıraya girdi. Kimi ünlüler oy kabinine giderken mührü unuturken sandık yetkilileri tarafından uyarıldı. Oyları kullanan ünlü isimler, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.



“Vatandaşlık görevimizi yaptık”


Referandum için oyunu kullanan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, “Vatandaşlık görevimizi yaptık, evimize gidiyoruz. Başka da bir şey söylemeyeceğim” dedi.



“Geldik görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık”


Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına geldiğini ifade eden Oğuz Koç, “Heyecanlıyız, ülkenin önemli kararlarından biri bizde geldik görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Ülkemiz için en güzeli neyse o olsun” şeklinde konuştu.




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