Ünlü isimler sandık başında

Oylarını kullanan Esra Erol, Ece Erken, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimler, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Anayasa değişikliği referandumu için Türkiye sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli oy kullandığı 2122 numaralı sandığın önünde fotoğraf çekilerek instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ceceli fotoğrafın altına, "Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle" diye yazdı.

Ece Erken oğluyla birlikte oy kullandı

Oğlu Eymen ile birlikte oy kullanan sunucu Ece Erken ise paylaştığı fotoğrafın altında, "Oyumuzu kullandık, şimdi oğlumla kahvaltıya. Mutlu pazarlar Türkiye." ifadelerini kullandı.

Erken’in fotoğrafı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ise sandık görevlileriyle çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, "Haydi hemen oy vermeye" dedi.

Sunucu Esra Erol da sandık başında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Erol, fotoğrafının altına, "Oyumuzu verdik, şimdi miskinlik zamanı. Mutlu pazarlar" yazdı.

Şarkıcı Hadise de "Oyumu verdim" diyerek oy zarfını sandığa atarken çekilen fotoğrafını paylaştı