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24 Haziran 2018 12:40

Ünlü manken Demet Şener: “Umarım milletimiz için en hayırlısı olur"

Ünlü manken Demet Şener, öğlen saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oy kullandı.

Ünlü manken Demet Şener: “Umarım milletimiz için en hayırlısı olur

24 Haziran 2018 12:40


Manken Demet Şener, öğlen saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Eski eşi İbrahim Kutluay’ın oy kullandığı okulda ve sandıkta oy kullanan Şener, 1218 numaralı sandığa gelerek sandık görevlilerinden oy pusulasını alıp kabine gitti. Oyunu kullanan Şener, daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf çekiminden sonra Şener okuldan ayrıldı.



“Umarım milletimiz için en hayırlısı olur”


Demet Şener, “Her Türk insanı gibi ben de heyecanlıyım. Her Türk evladı gibi buraya oyumu kullanmaya geldim. Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz” diye konuştu.




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