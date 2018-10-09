Ünlü manken Deniz Akkaya emniyette ifade verdi

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın tehditle aracına el koyduğunu, yanındaki 2 kişinin de kendisini darp ettiğini iddia eden eski menajeri Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine başlatılan incelemede, emniyete çağrılan Akkaya, şüpheli sıfatıyla sorgulandı. Akkaya emniyet çıkışı, "Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz" dedi.

Ünlü manken Deniz Akkaya eski menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istemiş, Yılmaz ofise gittiğinde Yılmaz'ın kendisine 200 bin TL borcu olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha gelmiş, Yılmaz'ı darp ederek aracını almışlardı.

Tehdit ederek darp ettiği iddiası

Yılmaz, polise yaptığı başvuruda, "Deniz Akkaya beni arayarak avukatının ofisine çağırdı. Kendisine 200 bin TL borcum olduğunu söyledi. Ben kendisine bana 70 bin TL borcu olduğunu söyledim. Aramızda tartışma yaşanırken ofise 2 kişi girdi. Beni odaya çekip dövdüler. Bütün bunlar yaşanırken Deniz Akkaya da ofisteydi. Tehdit ve döverek aracı aldılar. Daha sonra beni ofisten kovdular. Deniz Akkaya ve beni darp eden 2 kişiden şikayetçiyim" demişti.

Saatlerce emniyette sorgulandı

Yılmaz olayın ardından hastaneden aldığı darp raporunu da polise teslim etmişti. Başvurunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Deniz Akkaya'nın ifadesini almak için emniyete çağırdı. Öğle saatlerinde emniyete gelen Akkaya, şüpheli olarak sorgulanırken, ifade işlemi akşam saatlerine kadar sürdü.

Akkaya, sorgusunun ardından emniyetten ayrılırken, "Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz" dedi.