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07 Eylül 2018 14:18

Ünlü manken tacizcisini böyle ifşa etti

Ünlü manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden kişiyi ifşa etti.

Ünlü manken tacizcisini böyle ifşa etti

07 Eylül 2018 14:18


Türkiye’nin uzun bacaklı mankeni olarak tanınan ünlü manken Tuğçe Aral, kendisine ağza alınmayacak sözler sarf eden tacizcisini ifşa etti. Sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları görünce şok olan ünlü manken, bir süre yaşadığı şokun etkisinde kaldı.


Tacizcisini ifşa eden Aral, “Bu artık taciz değil. Şerefsizlik. Bilişim suçları savcılığına avukatım da başvuru yapıyor. Bu Türk Kadın Düşmanı yaratıklara kimse lütfen prim vermesin” şeklinde not düşerek tepkisini dile getirdi.


Aral, tacizcisinin bir süre sonra korktuğunu ifade ederek İHA’ya yaptığı açıklamada “Bir süre sonra korktu. Tanıdıkları üzerinden bana mesaj attırıyor. Hesabının hacklendiğini söylettiriyor” diye konuştu.




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