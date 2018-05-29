Ünlü mobilya firmasından ‘Müşteri Dostu’ atak

Türkiye’de markalı mobilya sektörünün öncü kuruluşlarından Kilim Mobilya, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile birlikte, tüm yurt içi ve yurt dışı bayilerinde, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) onaylı, ‘Müşteri Dostu Kuruluş - MDK’ ve ‘Müşteri Dostu Marka - MDM’ damgalı bayrakları dalgalandırmak için tüm bayileriyle yeni bir proje başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre mobilya satış merkezlerinde yeni bakış açısıyla bağlantılı olarak hizmet anlayışını da değiştirerek bu değişim ve gelişim sürecine katkı sağlamak isteyen Kilim Mobilya, mobilya sektöründe satış merkezlerinde hizmet standardı oluşturmak ve bu standardı tüm sektörün kullanımına açmadan önce ‘Kilim bayrağı’nın dalgalandığı noktalarda uygulayıp, belgelendirerek, sektöründe dünyada ve Türkiye’de ilk marka olmayı hedefliyor.

Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit yeni projeyi, “Logomuzda, ürün gamımızda, müşterilerimize temas noktası olan satış noktalarımızdaki mağaza tasarımı ve dış cephelerinde yaptığımız köklü değişikliklerle büyüme sürecini sağlam adımlarla sürdüren Kilim Mobilya ailesi olarak, değişim ve gelişim sürecimiz tüm hızı ile devam ediyor” dedi.

“Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından da kabul edilen bir proje"

Yiğit’in verdiği bilgilere göre, Kilim Mobilya’nın tüm bayilerini kapsayan projenin ilk aşaması, “Kilim bayrağının dalgalandığı satış noktalarında Hizmet Yeterlilik Belgelendirme (HYB) denetimlerinin gerçekleşmesi ve belgenin alınması için gerekliliklerin tamamlanarak Belgenin alınması” olarak belirlendi.

Yiğit, “Bu önemli projede de ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için kurulmuş olan ve ulusal standardizasyon teşkilatımız olan Türk Standartları Enstitüsü ile stratejik işbirliği yaptık. Bu proje ayrıca, TSE ve Kilim’in ortaklaşa gerçekleştirdiği proje olmasının yanı sıra, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından da kabul edilen bir proje olma özelliğini de taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘Kilim’ markasına Müşteri Dostu Marka (MDM) ünvanının kullanım hakkı geliyor

Kilim Mobilya’nin değişim ve gelişim sürecinde önemli bir yeri olan projenin ikinci aşamasında, standartların üstünde mobilya sektöründe satış noktalarına özel Kilim’in belirlediği standartların geliştirilmesi ve tüm bayilerde bu standart gereklerinin tamamlanarak “Müşteri Dostu Kuruluş (MDK) Belgesi”nin alınması, üçüncü ve son aşamada da ulusal ve uluslararası arenada sektörün kullanımına sunulan standardı oluşturan Kilim markasının Müşteri Dostu Marka (MDM) denetimlerinden geçerek bu ünvanının kullanımını hak etmesi için gerekleri yerine getirilmesi hedefleniyor.