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16 Nisan 2017 12:13

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullandı

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda ünlü oyuncu Demet Akbağ da oyunu kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 12:13

Akbağ, “Vatandaşlık görevimizi yaptık. En büyük ümidim oy kullanma oranının çokluğu” dedi.


Ünlü oyuncu Demet Akbağ yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oyunu öğlen saatlerinde Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanmaya eşi Zafer Çika ile birlikte gelen ünlü sanatçı oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanacağı sırada mührü unutan Akbağ’ı yetkililer uyardı. Ardından oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık yetkililerinin fotoğrafı çektirme isteğini de kırmadı. Akbağ, çıkışta hayranlarıyla selfie çektirerek okuldan ayrıldı.



“En büyük ümidim oy kullanma oranının çokluğu”


Referandumda oyunu kullanan Demet Akbağ,“ Vatandaşlık görevimizi yaptık. En büyük ümidim oy kullanma oranının çokluğu hem çok yazın ortasında değiliz. Bir bahar ayı bütün Türk vatandaşları vatandaşlık görevlerini yapar diye umuyorum. Çünkü bu bizim bir vatandaş olarak yapabileceğimiz çok küçük ama yegane şey umarım bunu değerlendirirler ve memleketimiz içinde hayırlısı olur” diye konuştu.




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