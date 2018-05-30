Unicef gönüllüsü olan Ezgi Mola, okul ziyaretinde çocuklarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı Programı, 2017 yılı başlarından itibaren Suriyeli ve diğer mülteci aileleri de içerecek şekilde genişletilmişti. AB ve Unicef gibi kurumların destek verdiği program kapsamında yer alan okullardan biri olan Sultanbeyli Yıldırım Beyazıt İlkokulu, bugün AB Delegasyonu, Unicef ve ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın da yer aldığı çok sayıda misafiri ağırladı. Ziyarete AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Unicef Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de katıldı.

Ziyarette en çok ilgiyi güler yüzü ile dikkat çeken ünlü oyuncu Ezgi Mola gördü. Çocukların büyük ilgisi ile karşılaşan Ezgi Mola, çocuklarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi. Okulu ziyaret eden AB Delegasyonu ve Unicef temsilcileri, sınıfları tek tek dolaşarak, çocukların eğitimi ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından ilk açıklamayı oyuncu Ezgi Mola yaptı. Mola, “Öncelikle bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü biz güzel bir amaç için buradayız. Çocuklarımız için buradayız” dedi.

Çocukların yüzlerinin gülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Mola, “Şartlı Eğitim Programı doğrultusunda burada Sultanbeyli’de çocuklarımızın aldığı eğitimi görmeye, onların neyse ki yüzlerinin güldüğünü görmeye geldik. Bu bizim için büyük bir motivasyon. Çünkü Unicef başlığı altında burada çocuklarımızın yanında olup onlara destek vermek ve altını çizerek söylemek isterim ki çocuğun sadece çocuk olduğunu hatırlayarak, adım atmaya çalışmak bizim için çok çok önemliydi. Ben bu işbirliğinden onların destekçisi olarak, gönüllüsü olarak burada bulunmaktan dolayı çok çok mutluyum. Bu çalışmalar devam edecek, etmek zorunda. Çocuğa çocukluğunu hatırlatmalı, ona tek ihtiyacı olan sevgi ve eğitimi vermeli ve elimizden gelen her şeyi de yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten büyük bir gururdur burada durmak ve eğitim adına neler yapıldığını görmek. Buradaki program şartlı eğitim yardımı programının bir parçası ve genel olarak bu bir yardımın parçası. Ve aslında bu destek bütün mülteci çocuklarının okula gidebilmesi için yapılmış olan çalışmalar. Ve bu çalışmalar da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Unicef Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise, “Burada yapılmış olan çalışmalar aslında eğitim için ne kadar kritik bir durumda olduğumuzu ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü çocukların geleceği söz konusu. Sadece çocukların değil ülkelerinin de geleceği söz konusu. Çünkü gelecekte onlar ülkelerini yenide inşaa edecekler ve aslında bundan bütün dünya yararlanacak. Bu nedenle uluslararası toplumun bu konulara daha duyarlı olması ve hareket kabiliyetini geliştirmesi gerekmektedir” diye konuştu.