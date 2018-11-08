Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'un acı günü

İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün, bir süredir tedavi gören babası Teoman Günsür hayatını kaybetmesinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye katılan arkadaşları, yakınları ve dostları Günsür'ü yalnız bırakmadı.

İtalya'da yönetmen eşi Katerina Mongio ve çocukları Maya, Ali, Cloe ile yaşayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün bir süredir tedavi gören 78 yaşındaki babası Teoman Günsür vefat etti. Vefat haberinin ardından ilk uçakla İstanbul'a gelen Günsür'ün babası için cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenazeye, Günsür, eşi ve çocuklarının yanı sıra Selman Ergenç, Tülin Özen, Güven Kıraç, Sarp Akkaya, Ece Sükan, Berrak Tüzünataç, Halit Ergenç ve Engin Öztürk katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenazede, Mehmet Günsür katılanlarla tek tek tokalaştı. Arkadaşları ve dostlarıyla bir süre sohbet ettiği görülen Günsür ardından babasını son yolculuğuna uğurlamak için saf tuttu. Teoman Günsür'ün cenaze namazı ikindi namazını müteakip kılındı. Dua edilerek helallik alınmasının ardından başta oğlu Günsür tarafından omuza alınan cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilmek üzere cenaze aracına konuldu.

“Gidene yapacak bir şey yok”

Cenaze hakkında konuşan Halit Ergenç, “Hepimizin başına gelip geçiyor böyle şeyler. Nihayetinde hayat burada işte yaşadığımız anın önemini biraz daha idrak ediyoruz. Köklü bir takım dostlukların insana öz değer günleri hatırlatan günler bu günler. Gidene yapacak bir şey yok, kalan herkesin yardımcısı olsun. Teoman bey ile görüşmedim ama eşi benim liseden öğretmenimdi, çok uzun zamandır yani çocukluğumdan beri tanıyorum. Dolayısıyla Mehmet Günsür'ün ailesi çok güzel bir ailedir, Allah mutluluklarının ve birlikteliklerini uzun kılsın” dedi.

Engin Öztürk ise “Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ölenin arkasından yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.