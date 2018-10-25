Ünlü oyuncular atölye derslerine başlıyor

BKM Mutfak ile Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Oyunculuk Atölyesi' eğitimlerine başlıyor. Ünlü oyuncuların ders vereceği atölyede komedi oyuncuları yetiştirilecek.

BAUSEM ve BKM Mutfak iş birliğiyle ‘Oyunculuk Atölyeleri' hayata geçiriliyor. Oyunculuğu meslek edinmek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere, BKM Mutfak'ın yetenekli oyuncuları tarafından eğitim verilecek. Atölyenin tanıtım toplantısı üniversitenin Karakaköy yerleşkesinde BAU İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin, BKM Mutfak oyuncuları Bülent Çatar, Taner Rumeli, Gülsüm Alkan, öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Temel Oyunculuk, Kamera Önü Oyunculuğu ve Komedi Oyunculuğu eğitimlerinin olduğu atölyede; Onur Atilla, Bülent Çatar, Taner Rumeli ve Gülsüm Alkan gibi ünlü isimler eğitim verecek. Eğitimler ise 3 ay sürecek.

BKM ve BAU'nun oyunculuk alanında yapmış olduğu işbirliğinden mutlu olduklarını ifade eden oyuncu Bülent Çatar, “Yılmaz Hoca'nın da (Yılmaz Erdoğan) bir notu var. Böyle bir çalışmadan dolayı mutluluk duyuyor. Çünkü biz bunun benzerlerini çocuklarla, geleceğin sanatçılarıyla yapıyoruz. 15 yaş üstü yetişkin kabul edeceğimiz kesimle de böyle bir çalışmaya başlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Geri kalanı biraz da sahnenin ve hocaların işi olacak” dedi.

“Yılmaz Erdoğan'ın öğrettiklerini öğrencilerimize aktaracağız”

Sahneyi ve tiyatroyu gençlere sevdirmeyi amaçladıklarını belirten oyuncu Gülsüm Alkan, “BKM atölyesi olarak böyle bir oluşumun içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Yılmaz Usta'nın öğrettiklerini öğrencilerimize aktarmaya çalışacağım. Yaşamdan uzak olmadan, yaşamın içinde sahneyi, tiyatroyu gençlere sevdirmeye ve onlara istekleri doğrultusunda yön veremeye çalışacağız” diye konuştu.

“Tiyatro insanı iyileştirir”

Oyunculuk eğitimi almak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan oyuncu Taner Rumeli, “Oyunculuk çok kolay gibi görünen ancak çok zor bir iş. Maddi manevi çok ağır yükümlülükleri olan bir iş. Dolayısıyla bunu mesleğe çevirmek isteyenler özellikle bir kaç kere düşünmek durumunda. Ancak mesleğe çevirmek meselesi dışında kalan tarafı ise inanılmaz iyileştirici bir alan. Tiyatro insanı iyileştirir. Nitekim insanların yer yer travmalarından bile beslenerek para kazanacakları tek alan burasıdır. Bu işe heves etmiş gençler şunu unutmamalı ki; her şey bir oyun temelli ve asıl amaç eğlenmektir. Gençler bunu bilerek, aldıkları eğimle de bunu destekleyerek yeteneklerine katkıda bulunabilirler” şeklinde konuştu.

Eğitim almak isteyen katılımcıların oyunculuk alanında kendilerini ispatlamaları noktasında bu atölyenin güzel bir fırsat olduğunu belirten BAU İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin ise, “BKM Mutfak'la ortak projeler ve işler yapıyoruz. Bu atölyeyi uzun zamandır görüşüyorduk ve BAUSEM koordinatörlüğünde hayata geçirme fırsatı bulduk. Bu eğitimin amacı bu zamana kadar oyunculuğa heves etmiş ve bir şekilde bunun içinde yer almak isteyenlere bir fırsat tanımaktır. Ayrıca burada eğitim alacak olanlar sonrasında kendilerini gösterebilme fırsatı bulacaktır” dedi.