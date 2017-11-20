Ünlü oyuncular, Payitaht Abdülhamid’i anlattı

Dizide “Mahmut Paşa” karakterine can veren Hakan Boyav ve Tahsin Paşa karakterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu içten ve samimi sohbetleriyle dizinin yakın takipçilerinden ve hayranlarından büyük ilgi gördü. Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide kitaplarını da imzalayan Yenişehirlioğlu, bir oyuncu olarak, en çok “Şems” karakterini canlandırmayı istediğini ifade etti.

“ Kolay bir proje değil”

Hakan Boyav, Abdülhamid Payitaht dizisinin başarısının tüm oyuncuların rollerinin hakkını vermesine bağlı olduğunu ifade ederek, “Bu proje kolay bir dizi projesi değildir. Diriliş veya Kurtlar Vadisi seyrettirilmesi kolay projelerdi. Aksiyon ve savaş var. Biz, çok ciddi bir politik, dönem dizisi yapıyoruz. Bunun bu kadar seyirci tarafından izleniyor olması hem yapımın başarısı hem oyuncuların başarısıdır” diye konuştu.

Mahmut Paşa’ya minik hayranından ‘pastırma’ ikramı

Pastırma yemesi ile hafızalarda yer eden “Mahmut Paşa” rolüne ithafen dizinin bir minik izleyicisinin ünlü oyuncuya pastırma ikram etmesi söyleşide renkli görüntüler oluşturdu. Boyav, küçük hayranın ikram ettiği pastırmayı yerken izleyenleri de gülmekten kırdı, geçirdi.

“Abdülhamid anlatılması zor bir karakter”

Bahadır Yenişehirlioğlu ise Abdülhamid’in anlatılması zor bir karakter olduğunu belirterek, “Zor bir dizi. Çünkü Abdülhamid Han karakteri tarihte bir toplum tarafından yüzde 50 yüzde 50 ayrıştırmaya tabi tutulmuş. Toplumun bir kısmı Abdülhamid’e Kızıl Sultan demiş, bir kısmı ismi Abdülhamid Han cennet mekan demiş. Böyle bir karakteri anlatıyor olmak, bıçağın sırtı gibidir. Oyuncular ve cast çok doğru. Yapım iyi çalışıyor. Kamera arkası oyuncuların birbiriyle olan bağları çok iyi. Dizinin bu kadar kaliteli olmasının bir sebebi de budur. Ağabey kardeş ilişkisi altında bu iş yapılıyor ” dedi.

Hayranlarının sorularını yanıtlayan oyunculara söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik, günün anısına çiçek takdim etti.