Bu zaman kadar ’Yapboz’, ’Esaret’, ’Dındın’ gibi birçok hite imza atan Emre Kaya, Yıldız Tilbe projesinde yer alan ’Seni Seve Seve’ şarkısı dinleyiciler tarafından beğenildi. İlk kez kendi imzası olmayan bir şarkı seslendiren ünlü şarkıcının ’Seni Seve Seve’ klibi 2 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Şarkının geldiği noktadan son derece memnun olan Emre Kaya, ’Seni Seve Seve’nin konserlerine başladı. Yakın zamanda sahne alıp, sevenlerini coşturduğu Kütahya’da herkes hep bir ağızdan sevilen şarkıya eşlik etti. Yaz konser programı yoğun olan Emre Kaya, sevenleriyle buluşmaya yaz boyunca devam edecek.