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15 Ağustos 2018 16:56

Ünlü popçu Emre Kaya’nın Seni Seve Seve klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, ilk kez kendisinin imzası olmayan ’Seni Seve Seve’ şarkısının klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi.

Ünlü popçu Emre Kaya’nın Seni Seve Seve klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi

15 Ağustos 2018 16:56



Bu zaman kadar ’Yapboz’, ’Esaret’, ’Dındın’ gibi birçok hite imza atan Emre Kaya, Yıldız Tilbe projesinde yer alan ’Seni Seve Seve’ şarkısı dinleyiciler tarafından beğenildi. İlk kez kendi imzası olmayan bir şarkı seslendiren ünlü şarkıcının ’Seni Seve Seve’ klibi 2 milyon izlenme rakamına ulaştı.



Şarkının geldiği noktadan son derece memnun olan Emre Kaya, ’Seni Seve Seve’nin konserlerine başladı. Yakın zamanda sahne alıp, sevenlerini coşturduğu Kütahya’da herkes hep bir ağızdan sevilen şarkıya eşlik etti. Yaz konser programı yoğun olan Emre Kaya, sevenleriyle buluşmaya yaz boyunca devam edecek.




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