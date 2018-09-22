Ünlü Profesörün çalınan aracı ve tıbbi cihazı bulundu

Başakşehir'de bir hırsızlık çetesi tarafından tıklama yöntemiyle çalınan ve içinde Türkiye'de tek olan duktoskopi cihazı bulunan otomobil cihazla birlikte polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri, lüks otomobiliyle birlikte duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, Bender'in ‘'tıklama'' yöntemiyle çalınan otomobilinin izini Kurtköy Şeyli Mahallesinde tespit etti. Ekipleri aracı ve içerisinde bulunan duktoskopi cihazını ele geçirdi. Ekiplerce, hırsızlık çetesinden olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

“Türkiye'de tek olan cihaz çalınmıştı”

2005 yılından beri Türkiye'de sadece Prof. Dr. Ömer Bender'in kullandığı duktoskopi cihazı, hastalıkların tanı yönteminde kullanılmasının yanı sıra, cihaz, ultrason, mamografi ve MR'da bile tespit edilemeyen vakalarda yardımcı olduğu öğrenildi.