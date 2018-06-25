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25 Haziran 2018 10:33

Ünlü sanatçı Demek Akbağ’ın seçim tahmini tutmadı

Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullandıktan sonra "Enteresan bir seçim olacağı söyleniyor.

Ünlü sanatçı Demek Akbağ’ın seçim tahmini tutmadı

25 Haziran 2018 10:33

Benim de gördüğüm o . İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi " demişti. Ancak ünlü sanatçının yaptığı bu tahmin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesiyle tutmadı.


Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği için, Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanmış ardından da seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunmuştu. Demet Akbağ , basın mensuplarına tahminlerde bulunarak,”Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oğlumla birlikte oy kullandık bugün. Oda ilk kez oy kullanıyor bugün. Ailecek geldik oyumuzu kullandık. Evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Bir yorum yapmak istemiyorum ama enteresan bir seçim olacağı söyleniyor, benim de düşüncem o. İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi" demişti. Ancak oyuncunun bu tahmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesiyle tutmadı.




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