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10 Ağustos 2018 15:34

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut kalp ameliyatı oldu

Ses sanatçısı Hakkı Bulut’un göğüs ağrısı sebebi ile gittiği hastanede yapılan anjiyo sonrasında kalp damarının tıkalı olduğu anlaşıldı.

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut kalp ameliyatı oldu

10 Ağustos 2018 15:34

Hemen ameliyata alınan ünlü sanatçı ameliyatın ardından sağlığına yeniden kavuştu.


Ünlü ses sanatçısı Hakkı Bulut geçtiğimiz günlerde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçelievler’de bulunan bir özel hastaneye gitti. Burada yapılan kontroller sonrasında ünlü sanatçı Bulut’un kalbi besleyen üç damardan bir tanesinin tıkalı olduğu anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Bulut’un kalp damarı yapılan başarılı ameliyatın ardından açıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan ve bugün özel odaya alınan ünlü sanatçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Bulut, “Hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Normalde kalp ameliyatlarında boydan boya göğüs ve kaburgalar açıldıktan sonra ameliyat yapılırdı. Bu yeni bir uygulama göğsümden bir damar alındı ve delik açılarak kalbe yamandı. Bu çok konforlu bir ameliyat bu ameliyatı gerçekleştiren doktor Barış Çaynak’a çok teşekkür ediyorum. Sevenlerim beni hayatta tutuyor. Allah kimseye dert vermesin derman aratmasın. Binlerce telefon geldi hastaneye gelmek isteyenler vardı. Hastaneden çıkınca beni arayan herkesi tek tek arayacağım binlerce kişi olsa da“ dedi.


Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Barış Çaynak, “Hakkı bey bize göğüs ağrısı şikayetiyle geldi hemen anjiyo yaptık. Yapılan anjiyo da damarlardan bir tanesinin aşırı derece de tıkanık olduğu anlaşıldı. Böyle bir durumda balon ile açılabiliyorsa açmaya çalışıyoruz. Ancak uygun değildi ve ameliyat kararı verdik. Ameliyat kapalı ameliyata uygundu ve buna karar verdik göğüs kısmını açmadan. Ameliyat kapalı olunca hızlı bir iyileşme sürecine girdik. İki hafta sonrasında konseri var Hakkı bey’in ben bir sıkıntı görmüyorum ben kendisine söz verdim inşallah yetiştirmeye çalışacağım kendisini ve beraber konserini dinlemeye gideceğiz” şeklinde konuştu.




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