Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldi. Kalbine stent takılan sanatçının menajeri Fatih Dal, "Büyük riski atlattı. Müşahede altında tutulacak bir süre. Genel durumu iyi" dedi.

Sabah saatlerinde rahatsızlanarak Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Hersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Kalbinde bulunan damarların tıkandığı tespit edilen Topaloğlu'na ilk müdahale burada yapıldı. Kalbine stent takılan ünlü türkücünün müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumunun hakkında bilgi veren menajeri Fatih Dal, "Birkaç gündür bir rahatsızlığı vardı. Hava değişikliğinden ötürü yorgun olduğunu söylüyordu. Mustafa ağabeyde işleriyle ilgili ciddi bir yoğunluğu var. Bu yoğunluğun oluşturduğu strese bağlı olarak bir kriz yaşandı" şeklinde konuştu.

Ünlü türkücünün sevenlerinden dua beklediğini belirten Dal, "Herkese çok selamı var. Herkesten dua bekliyor. İnşallah iyileşerek daha güçlü bir şekilde buradan çıkacak" diye konuştu.