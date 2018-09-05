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05 Eylül 2018 16:23

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye’de hayranlarına unutulmaz bir konser verdi

Türk Pop Müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran hayranlarına muhteşem bir konser verdi.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye’de hayranlarına unutulmaz bir konser verdi

05 Eylül 2018 16:23

İki buçuk saat sahnede kalan Ortaç, toplamda 36 şarkı seslendirirken,“Bilsem Ki” şarkısını da annesi ile beraber söyledi.


Türk Pop Müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında verdiği muhteşem konserle sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç’a, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran vatandaşlar, danslarıyla da bütün gece eşlik etti. İki buçuk saat sahnede kalan sanatçı toplamda 36 şarkı seslendirdi.


Annesi ile düet yaptı


Konserin ikinci yarısında ‘Bilsem Ki’ şarkısını annesi ile beraber seslendiren Serdar Ortaç, seyircilere büyük bir sürpriz yaşattı. Anne Nesrin Ortaç’ın performansı dinleyiciden büyük alkış aldı.


Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eşi Chloe Ortaç, annesi Nesrin Ortaç, Sinan Akçıl, Ömür Gedik, Ferman Toprak, Sera Tokdemir ve Ceyhun Çelikten gibi ünlü isimler de vardı.




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