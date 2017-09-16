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16 Eylül 2017 12:28

Ünlü sanatçı Tarık Akan, ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı

Usta sanatçı Tarık Akan ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı.

Ünlü sanatçı Tarık Akan, ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı

16 Eylül 2017 12:28

Sanatçı dostları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anmada, Akan’ın güçlükle ayakta duran hayat arkadaşı Acun Günay’ı, usta sanatçının oğlu Barış Üregül teselli etti.


Geçtiğimiz yıl hayatının kaybeden Türk Sineması’nın usta ismi Tarık Akan vefatının birinci yılında anıldı. Usta sanatçı için Bakırköy’de bulunan Zuhuratbaba Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Akan’ın birlikte yaşadığı hayat arkadaşı Acun Günay, oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül ile kızı Özlem Üregül, DİSK Başkanı Kani Beko, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, oyuncular Güler Ökten ve Rutkay Aziz gibi sanat camiasından bazı isimler ve yakınlarıyla sevenleri katıldı.



“Ben bu Tarık’ı bu kadar özleyeceğimi bilmezdim”


Akan’ın kabrine karanfil bırakan sevenleri, daha sonra sırasıyla onunla ilgili anılarını anlattı. Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay, sık sık gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorluk çeken Günay’ı, Akan’ın oğlu Barış Üregül teselli etti. Akan’ı anlatırken kısa bir şiir okuyan sanatçı Rutkay Aziz, “Ben bu Tarık’ı bu kadar özleyeceğimi bilmezdim” dedi.


Akan’ın oğlu Barış Üregül ise “Burada olan herkese ve burada olmayıp babamı kalbinde taşıyan milyonlara, babamı seven, gençken izleyen, posterlerini duvarlara asan Türk halkına babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.




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