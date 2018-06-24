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24 Haziran 2018 10:28

Ünlü sanatçı Yalın’dan oy kullanmak istemeyenlere ilginç tepki

Cumhurbaşkanı ve 27.

Ünlü sanatçı Yalın’dan oy kullanmak istemeyenlere ilginç tepki

24 Haziran 2018 10:28

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanan ünlü sanatçı Yalın, "Oy vermeyeni kabul etmiyoruz" dedi.


Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ünlüler sabahın erken saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda oy kullandı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için okula gelen ünlüler arasında İbrahim Kutluay ve Yalın da vardı.



"Oy vermeyeni kabul etmiyoruz"


Oy vermenin önemine değinen şarkıcı Yalın, “Güzel ülkemin her bireyine yarar sağlayacak bir sonuç istiyoruz. Hayırlı olsun. Oy vermeyeni kabul etmiyoruz” dedi.




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