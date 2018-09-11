Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı

Çiftin birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmediği öğrenilirken kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi.

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 6 yıllık evliliklerini 10 dakikada sonlandırdı. Boşanacakları haberi sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi'ne geldi. Anlaşmalı boşanma davası açan avukatlar boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sundu.

Saat 15.30 sıralarında ise Demet Akalın ve Okan Kurt ayrı ayrı adliyeye geldi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma 10 dakika sürdü. Mahkeme hakimi çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı. Ünlü çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmezken 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi.