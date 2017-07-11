Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 08:31

Ünlü sinema sanatçısı Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, Kartal’da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sinema sanatçısı Fikret Hakan hayatını kaybetti

11 Temmuz 2017 08:31


Fikret Hakan, 83 yaşında akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 23 Nisan 1934 doğumlu Hakan’ın ölümü sinema ve sinemasever camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.



Fikret Hakan Kimdir?


Balıkesir doğumlu Fikret Hakan’ın gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak’tır. 23 Nisan 1934’te Balıkesir’de doğan Hakan’ın annesi hemşire babası ise edebiyat öğretmenidir. Hakan, gazetecilikten tiyatroya, oradan da sinemaya kadar birçok alanda aktif olarak çalışmıştır. Bir dönem Türk sinemasına damgasını vuran ve kendisine ödül getirecek olan bir çok sinema filminde rol almıştır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!