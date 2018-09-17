Ünlü sunucu Ebru Akel ve oğlunun piknik keyfi

Ünlü sunucu Ebru Akel, oğlu Eren ile birlikte ‘Akbatı Pikniği'nde haftasonunun tadını çıkardı.

Akbatı Alışveriş Merkezi, 7'nci Yaşını kutlamak için gerçekleştirdiği ‘Akbatı Pikniği' ile misafirlerine keyif dolu bir gün yaşattı. Yazın son günlerinde festival havasında yaşanan kutlamaya ünlü sunucu Ebru Akel, oğlu Eren ve yakın arkadaşı Oylum Seçin ile katıldı. Piknikte sahne alan Geveze ve Orkestra Fazla Mesai'nin ardından Pinhani de sevilen şarkılarını misafirlerle birlikte söyledi. Festival Park'ta düzenlenen piknik, konser ve kukla gösterisiyle kutladı.

“Şehrin içinde bu tarz mekanların olması bizler için çok değerli”

Festivale güzel sunucu Ebru Akel, oğlu Eren ile katıldı. Oğluyla tüm gün güzel havanın ve pikniğin keyfini çıkaran Akel, “Çocuklar için ne yazık ki özellikle hafta sonlarında yapabileceğimiz çok fazla etkinlik bulamıyoruz. Dolayısıyla burası harika olmuş. Piknik alanı çok doğal. Şehrin içinde bu tarz mekanların olması bizler için çok değerli. Festival havasında gerçekleşen piknik özellikle bu sebeple çok iyi geldi” dedi.

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin de festivale katılanlar arasındaydı. Oylum Seçin yakın arkadaşı olan Ebru Akel ile sohbet ederken, Akel'in oğlu Eren de kukla gösterisini izledi.

Gün boyu süren aktivitelerin ardından Türkiye'nin en başarılı radyo programcılarından ‘Geveze' ve ‘Orkestra Fazla Mesai' sevilen şarkıları ile sahne aldı. Müzik dünyasında özel bir yere sahip olan ‘Pinhani' yeni albümünden ‘Beni Sen İnandır' parçasını dinleyicilerle hep bir ağızdan söylerken, en sevilen şarkılarından ‘Hele Bi Gel' ile herkesi coşturdu.