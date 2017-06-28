Ünlü tenisçiler, golfde hünerlerini sergiledi

Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Belek Tesisleri’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya Open ATP çim kort turnuvasında mücadele eden tenisçiler, golf sahasında hünerlerini sergiledi. Keyifli etkinliğe dünya eski 8 numarası Sırp Janko Tipsarevic, Avustralyalı Matthew Ebden, Moldovalı Radu Albot, Rus Alexey Vatutin, milli tenisçi Anıl Yüksel’in yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve milli golfçü Ali Altuntaş katıldı. Etkinliğe gelen isimlere ufak bir golf gösterisi yapan Altuntaş, akabinde bu sporun püf noktalarını uygulamalı bir şekilde anlattı. Antalya Open süresince farklı farklı aktivitelerle ilgilendikleri için oldukça moralli ve neşeli gözüken tenisçiler, Türkiye’de olmaktan ötürü çok sevinçli olduklarını dile getirdi. (ORT-SK-S) 28.06.2017 12:49:38 TSI NNNN