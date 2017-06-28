Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 12:49

Ünlü tenisçiler, golfde hünerlerini sergiledi

IHAAW124350-SPO/28-06-2017 - Ünlü tenisçiler, golfde hünerlerini sergiledi (Fotoğraflı) ANTALYA (İHA) - Antalya Open ATP çim kort turnuvası kapsamında düzenlenen etkinlikte yıldız tenisçiler golf sahasına çıktı.

Ünlü tenisçiler, golfde hünerlerini sergiledi

28 Haziran 2017 12:49

Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Belek Tesisleri’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya Open ATP çim kort turnuvasında mücadele eden tenisçiler, golf sahasında hünerlerini sergiledi. Keyifli etkinliğe dünya eski 8 numarası Sırp Janko Tipsarevic, Avustralyalı Matthew Ebden, Moldovalı Radu Albot, Rus Alexey Vatutin, milli tenisçi Anıl Yüksel’in yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve milli golfçü Ali Altuntaş katıldı. Etkinliğe gelen isimlere ufak bir golf gösterisi yapan Altuntaş, akabinde bu sporun püf noktalarını uygulamalı bir şekilde anlattı. Antalya Open süresince farklı farklı aktivitelerle ilgilendikleri için oldukça moralli ve neşeli gözüken tenisçiler, Türkiye’de olmaktan ötürü çok sevinçli olduklarını dile getirdi. (ORT-SK-S) 28.06.2017 12:49:38 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!