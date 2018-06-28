Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer’in kızına para cezası

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in Şişli Halaskargazi Caddesi’nde 3 Mart’ta saat 22.40 sıralarında motosikletli Merhaz Elçi’ye çarpmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında “taksirle adam yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gizem Tuncer ile şikayetçi Merhaz Elçi katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Gizem Tuncer’in avukatı Aslı Aygün, şikayetçi tarafın maddi zararının karşılandığını belirterek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan şikayetçi Merhaz Elçi’nin avukatı Ceren Okur ise, “ Tüm maddi zararımız giderilmiştir. Şikayetimizden vazgeçmiyoruz ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itirazımız yoktur” dedi.

Ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü 20 Liradan ceza

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Tuncer hakkındaki ’taksirle yaralama’ suçunun sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman ile kusur oranını dikkate alarak Tuncer’in 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 100 gün adli para cezasına indirdi. Mahkeme, sanığın ekonomik durumuna göre, günlüğü 20 TL olmak üzere 2 bin TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu, kişilik özelliklerine göre yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirerek verdiği cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Tuncer’in 5 yıl içinde kasten bir suça karışmadığı takdirde davanın düşeceğine hükmetti.

Gözyaşları içinde savunma yapmıştı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, Şişli Halaskargazi Caddesi’nde 3 Mart’ta saat 22.40 sıralarında motosikletli Merhaz Elçi’ye çarpmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada Elçi’nin şikayeti üzerine Tuncer hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan Gizem Tuncer gözyaşları içerisinde yaptığı savunmasında kaza anını anlatmıştı.

Olay günü trafik ışığının yeşil yanması üzerine sola dönüş alırken karşı istikametten gelen motosiklet aracının sağ tarafına çarptığını kaydeden Tuncer “Kaza sonrası aracını durdurarak ambulansı aradığını ve davacı ile hastanede ilgilendiğini kaydetmişti.

Şikayetçinin, Mahmut Tuncer’in kızı olması nedeniyle kendisinden yüksek meblağlar istediğini kaydeden sanık Gizem Tuncer, “Gereken maddi hasar neyse ödemeyi kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.