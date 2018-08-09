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09 Ağustos 2018 12:28

Ünlü & Co’ya yeni İnsan kaynaklari yönetici direktörü

Finans ve perakende sektörünün önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan E.

Ünlü & Co’ya yeni İnsan kaynaklari yönetici direktörü

09 Ağustos 2018 12:28

Elif Özer, İnsan Kaynakları Yönetici Direktörü olarak ÜNLÜ & Co ailesine katıldı.



Türkiye’nin öenmli yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & Co İnsan Kaynakları Direktörlüğüne E. Elif Özer atandı. Özer, 18 Temmuz 2018 itibarıyla ÜNLÜ & Co’da ‘İnsan Kaynakları’ bölümünde ‘Yönetici Direktör’ olarak göreve başladı.



Elif Özer kimdir?


Kariyer hayatına Kentbank’ta Eğitim ve Geliştirme Uzmanı olarak başlayan E. Elif Özer, sırasıyla HSBC’de İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü, Ereteam’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı. Daha sonra Kahve Dünyası & Altınmarka & Detay’da İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı (CHRO) görevini üstlenen Özer, son olarak 2017 yılından itibaren Marm Assistance’da İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı (CHRO) ve İK’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olan E. Elif Özer, ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde online MBA eğitimine devam etmektedir.




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