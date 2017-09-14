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14 Eylül 2017 14:31

Ünlü yazar doğum gününde Maltepe’de anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal, doğumunun 104.

Ünlü yazar doğum gününde Maltepe’de anıldı

14 Eylül 2017 14:31

yılında, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı.


yılında, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı. "Orhan Kemal’in Hayatı ve Edebiyatına Oğul Işık Öğütçü ile Bir Yolculuk" isimli anma programı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Araştırmacı -yazar Işık Öğütçü, babası Orhan Kemal’in hayatının çeşitli dönemlerini, anılarını, eserlerinin yazım hikayelerini dinleyicilerle paylaştı. Babası Orhan Kemal’in hayatının büyük bir mücadeleyle geçtiğini ifade eden Öğütçü, “Nazım Hikmet’le Bursa Cezaevi’nde yollarının kesişmesi, yaşamının ve yazarlığının dönüm noktalarından biri oldu. Babam, Nazım Hikmet’in yönlendirmeleriyle öyküye yönelerek, unutulmaz pek çok esere imza attı” dedi.




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