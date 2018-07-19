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19 Temmuz 2018 11:13

Ünlü yıldızların tasarımcısı

İngiliz ünlü oyuncu Fagun Thakrar ve son zamanların en iyi rock yıldızı Jessie J, katıldıkları bir davette Türk bir markanın tasarımlarını tercih etti.

Ünlü yıldızların tasarımcısı

19 Temmuz 2018 11:13


Katıldığı davette mor rengi tercih eden Fagun Thakrar’ın tulumu tamamen el işçiliği ile 1 haftada hazırlanırken; Jessie J’nin mavi takımı davetlilerden tam not aldı.


Hollywood starlarının tercih ettiği Türk markası Barrus’un sahibi ve baş tasarımcısı Neslişah Yılmaz, “Tasarımlarım herkes tarafından tercih ediliyor ve bu durumdan çok mutluyum. Ülkemi yurtdışında temsil etmekten gurur duyuyorum. Yakın zamanda herkesin çok yakından tanıdığı ünlü bir dünya starının üzerinde bizim tasarımlarımızı göreceksiniz” dedi.




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