İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü youtuber'ın öldüğü stüdyo harabeye döndü

İstanbul Bağcılar’daki youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı’nın hayatını kaybettiği yangında stüdyonun son hali yaşanan faciayı gözler önüne serdi.

İstanbul Bağcılar'daki youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı'nın hayatını kaybettiği yangında stüdyonun son hali yaşanan faciayı gözler önüne serdi.


Olay, saat 06.00 sıralarında Bağcılar İstanbul Caddesi üzerindeki pasajda bulunan bir stüdyoda meydana gelmişti. Ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı'nın kaldığı stüdyoda elektrik kontağından yangın çıkmış, Özkan ve kız arkadaşı Kovancı hayatını kaybetmişi.



Stüdyo harabeye döndü


Yangının ardından stüdyonun içindeki eşyaların tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Faciayı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ünlü youtuber'ı tanıyanları ise olay yerine gelerek üzüntülerini belirtti.


Emre Özkan'ın babasının arkadaşı olduğunu dile getiren Turan Turgut, “Çıkan yangında maalesef Emre'yi kurtaramadık. Babası 10 yıllık mesai arkadaşım. Kendisi youtuber zaten, 30-40 milyon tıklanan videoları var, video hazırlıyordu. Bu işle uğraşıyordu, Emre hayatını bu şekilde idame ettiriyordu. Ama genç bir yaşında kaybettik, çok üzgünüz” diye konuştu.


Eski bir elektrikçi olduğunu ve hayatını kaybeden Emre Özkan'ın tanıdığını Mustafa Aslantürk, “Soba yangında değil de, soba yüksek amper çektiği için sigortaları zorlamış. Çünkü amperi yüksek olduğu için atamamış, atamadığı için tesisata yüklenmiş. Dolayısıyla yangının çıkmasına neden olmuş. Sobanın yanıklığı da yangın çıktığı için olmuş” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, ünlü youtuber Emre Özkan'ın cesedinin memleketi Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.