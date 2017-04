Ünlüler, koşamayanlar için koşacak

Koşuya, Wings For Life’ın gönüllü elçilerinden ünlü oyuncular Merve Oflaz ve başarılı televizyon programcıları Tanem Sivar ile Merve Toy da katılacak.

Koşuda dünyanın en hızlı pilotları da yer alacak ancak bu kez hayatlarının en yavaş yarışlarına katılacaklar. Geçtiğimiz yıllarda David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi isimlerin kullandığı yakalama aracını İzmir’de ise 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olmayı başaran Yağız Avcı kullanacak.

Türkiye Omurilik Felçlil eri Derneği Başkanı Ramazan Baş, “Omurilik felci çok basit kazalar sonrası herkesin başına gelebilecek bir sakatlık. Tüm dünyada omurilik sakatlanması nedeniyle engelli olan 3 milyon kişi var ve her yıl 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan bir sakatlık geçiriyor. Bu kadar çok hayatı etkileyen bir sorun olan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar çok kısıtlı ve desteklenmesi gerekiyor. TOFD olarak, Wings For Life Dünya Koşusu’nun ülkemizde 4 senedir gerçekleşmesi bizleri mutlu ediyor. Bu sayede ülkemizde farkındalık gittikçe artıyor. Dernek olarak bizler de elimizden geleni yaparak, her yıl 250 bin kişinin etkilendiği bu hastalığın çaresinin bulunmasına destek oluyoruz” dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya ise “Omurilik zedelenmeleri için dünyada ilk olacak tedaviyi bulmak için çalışan “Wings for Life” vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve fon sağlamak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 24 ülkede aynı anda gerçekleşecek bir koşu düzenliyor. Wings For Life World Run 24 ülkede aynı anda koşulan benzersiz bir yarış. Biz de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak, bu anlamlı koşunun ülkemizdeki destekçisiyiz. Omurilik felci konusunda farkındalık yaratmak için her yıl daha da fazla katılımın olduğu bu yarışın öneminin farkındayız” şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan ve 2012 yılında snowboard yaparken geçirdiği kaza sonucunda omurilik felci olan Enes Günel de, “Wings for Life dünya koşusunun tüm sponsorluk gelirleri ve katılım ücretlerinin tamamı doğrudan “Wings for Life” vakfının omurilik zedelenmeleri araştırmaları için ayrılan fona gidiyor. Bizler için son derece önemli olan bu organizasyona destek olabilmek ve bu misyona dikkat çekebilmek için ben de bu sene Wings For Life dünya koşusunda yerimi alacağım” dedi.