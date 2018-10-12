Unutulmaz yarışa özel klip

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te birbirinden hızlı 7 aracın mücadelesi etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Red Bull, bu yarışa özel bir klip hazırladı ve unutulmaz anları bir araya getirdi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda, dünyanın en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı. Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanın açılışı sonrasında uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı bu pistler ve hava sahasında yarışmak sporcular için de bir ilk oldu. Söz konusu yarışla ilgili Red Bull hazırladığı özel klibi yayınladı. Yarışın en unutulmaz anları özel bir klipte bir araya getirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılan yarışta; hız rekortmeni Red Bull Racing Formula 1 aracı, Tesla GT P100DL Racing aracı, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410, Türk yapımı Hürkuş uçağı, Solo Türk F16 Jeti ve Kawasaki H2R Motosikletten oluşan yedi sıradışı araç, en hızlı olmak için yarıştı. Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, dünyanın en hızlı yarışına sponsor olarak, sadece 1 tane olan Tesla GT P100DL Racing aracını, en büyük yarış için Barselona'dan İstanbul'a taşıdı.

Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu. Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğlu da F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi.