Upcall'dan tatil fırsatı

Turkcell'in kendi mühendisleri tarafından geliştirdiği Upcall, kullanıcılarına özel kampanya hazırladı. Güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olan uygulama, yılbaşında 10 çifti çekilişle Paris seyahatine çıkaracağını duyurdu. Uygulamayı ilk kez indiren ve kullanan Turkcell kurumsal ya da bireysel aboneleri, seyahat için 1 çekiliş hakkı kazanırken, aboneler kampanya süresi boyunca resim ya da konu ekleyerek yaptığı her aramadan her gün 1 çekiliş hakkı kazanabilecek.

Yapılan açıklamada; kazanılacak çekiliş hakkı sayısı maksimum 31 olacak. 22 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanyanın çekilişi 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Talihli çiftler 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Paris'in tadını çıkaracak.

Seyahat planı da Fulltrip'ten

Upcall ile Paris seyahatine hak kazanan talihlilerin tüm seyahat planlarını da Turkcell'in güvenli dijital seyahat platformu Fulltrip yapacak.