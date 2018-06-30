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30 Haziran 2018 23:11

Uruguay, 2018 Dünya Kupası’nda turladı

2018 Dünya Kupası son 16 maçında Uruguay, Portekiz’i 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Uruguay, 2018 Dünya Kupası’nda turladı

30 Haziran 2018 23:11


Dünya Kupası son 16 turu maçında Uruguay ile Portekiz, karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmada, iki takım da birbirine üstünlük kurmak için iyi bir mücadele verdi. Maçta golü erken bulan taraf ise Uruguay oldu. 7. dakikada Luis Suarez’in ortasına iyi yükselen Edinson Cavani, şık bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. Erken gelen golün ardından ilk yarıda başka gol olmadı ve devre Uruguay’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.


İkinci yarıya daha etkili başlayan Portekiz, beraberliği Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile buldu. 55. dakikada Raphael Guerreiro’nun asistinde Pepe ağları sarsarak skoru 1-1 yaptı. Fakat Portekiz’in gol sevinci uzun sürmedi. 62. dakikada Edinson Cavani, Uruguay’ı bir kez daha öne geçirdi. Golün ardından bir kez daha beraberlik arayışına giren Portekiz, bütün baskısına rağmen golü bulamadı ve mücadele Uruguay’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.


Kupada çeyrek finale yükselen Uruguay, Fransa’nın rakibi oldu. Mücadele 6 Temmuz Cuma günü oynanacak.


Karşılaşmada Uruguay’ın Galatasaraylı kalecisi Fernando Muslera 90 dakika, Portekiz’in Beşiktaşlı oyuncusu Pepe 90 dakika ve bir diğer Beşiktaşlı Ricardo Quaresma 65. dakikada oyuna dahil olarak ter döktü.




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