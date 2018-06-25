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25 Haziran 2018 21:49

Uruguay, namağlup lider

Dünya Kupası A Grubu’nda Uruguay, ev sahibi Rusya’yı 3-0 mağlup etti ve grubu namağlup lider tamamladı.

Uruguay, namağlup lider

25 Haziran 2018 21:49


Dünya Kupası A Grubu’nda ev sahibi Rusya ile Uruguay, karşı karşıya geldi. Uruguay, Rusya’yı 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve liderliği hiç bir maçında gol yemeden aldı.


Uruguay, Rusya karşısında maça hızlı başladı ve henüz 10. dakikada Luis Suarez’in serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Uruguay’ın ikinci saysını ise kendi kalesine golü atan Denis Cheryshev kaydetti. Devre Uruguay’ın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Dengeli geçen ikinci yarıda Uruguay’ın son golü ise uzatmalarda geldi. 90+1. dakikada Edinson Cavani ağları sarsarak skoru belirledi. Uruguay, ev sahibi Rusya’yı 3-0 mağlup etti.


Uruguay bu galibiyetle, A Grubu’nu namağlup lider bitirdi. Rusya ise 2. olarak adını son 16’ya yazdırdı.


Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Rusya karşısında 90 dakika sahada kaldı ve 100. kez Uruguay Milli Takım formasını giyerek dalya dedi.




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