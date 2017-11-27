Ürün güvenliği için akıllı Checkpoint çözümleri

Checkpoint Systems, ambalaj kutuların etrafındaki plastik çember üzerine takılarak ürün kayıplarını önleyen yenilikçi StrapLok cihazını perakendecilerin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Checkpoint Systems Balkan ülkeleri ve Türkiye Satış Müdürü Hakan Güngör, şöyle konuştu. ’’Bazı ürün grupları perakendecilerin özel bir plastik çember ile paket/kutularını muhafaza etmelerini gerektirir. Ürünün yenilikçi tasarımı, performansı etkilemeden plastik çemberin herhangi bir yerine takılabilmesine olanak tanıyor. Perakendecinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretilen ürün ile plastik çember ile muhafaza edilen kutu içindeki değerli ürünlerin korunmaları yönünde büyük bir adım atılıyor.

Ürünü özellikleri hakkında şu açıklama yapıldı: Hırsızlığı önleyici ve güçlü bir yenilikçi çözüm. Mağazadaki mevcut kutulardaki plastik çemberlere hızla takılıyor. Çözüm, plastik çemberin kutuya yakın olduğunu anlamak için diğer üreticiler tarafından kullanılan yakınlık sensörü yerine, plastik çemberdeki gerginliği aktif olarak izlemek için yenilikçi, patentli bir teknoloji kullanıyor. Standart Örümcek (Spiders) ürün koruyuculara alternatif. Bu çözüm, kötü niyetli kişiler tarafından plastik çemberin kesildiğinde alarm verirken, paketin mağazadan çıkarılma ihtimaline karşı ikinci bir alarm da etkin hale geliyor. Gerginliği sürekli olarak izlerken, kutu yüzeyi ile temasın kaybolmasıyla tetiklenen yanlış alarmlar ortadan kaldırıyor ve böylece alışveriş deneyimi iyileştiriyor.